إمبراطور اليابان يحتفل بالذكرى الثلاثين لبدء حكمه في طوكيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتفل إمبراطور اليابان، أكيهيتو، اليوم الأحد، بمنسابة مرور 30 عاما على تسلمه لمنصبه الفخري، مؤكدا على دعمه لـ"العولمة" والانفتاح العالمي.

وحضر الإمبراطور إلى الاحتفالية التي رعتها الحكومة في المسرح الوطني بطوكيو، والتي شارك بها أيضا، رئيس الوزراء شينزو آبي والإمبراطورة ميتشيكو.

وكان أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، احتفل في عيده في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، بحضور 75 ألف شخص، في قصره بالعاصمة طوكيو، توديعا له أيضا، قبل تنازله عن العرش العام المُقبل.

وسينتهي عهد أكيهيتو عندما سيتخلى عن الحكم لابنه الأكبر، الأمير ناروهيتو (59 عاما) في 30 نيسان/ أبريل المقبل.

وقال الإمبراطور خلال الحفل: "لطالما زرعت اليابان ثقافتها كدولة جزرية. لكن العالم الآن أصبح أكثر عولمة. أعتقد أنه من الضروري لنا الآن أن نكون أكثر انفتاحا على العالم الخارجي، وأن نتخذ مواقفنا بحكمة، وأن نبني علاقاتنا مع الدول الأخرى بإخلاص".