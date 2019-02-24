طوبا الزنغرية: إطلاق نار على سيارة عامل مدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة صباح اليوم، الأحد، على إطلاق النار باتجاه سيارة عامل في إحدى المدارس ببلدة طوبا الزنغرية.
وأسفرت الجريمة عن إلحاق أضرار بالسيارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
هذا، وتعاني البلدات العربية من تفشي ظاهرة العنف والجريمة وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع في كبح جماح هذه الظاهرة.
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