شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم مبنى تجاري في عدن والان مع التفاصيل

التهم حريق هائل اليوم الاحد مبنى تجاري بمدينة عدن مما ادى الى تصاعد اعمدة الدخان بشكل كبير من مكان الحريق.

و اغلقت السلطات الطريق الواصلة بين صيرة وحي شعب العيدروس قبل اشهر من اليوم بحجة الاجراءات الامنية في محيط البنك المركزي.

وتسببت عملية الاغلاق هذه بعرقلة وصول كانت تبدو نسبيا سريعة بين ساكني حي شعب العيدروس والمناطق الاخرى الخارجة والداخلة من كريتر.

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ومع اندلاع حريق هائل صباح يوم الاحد بعمارة المنصري بكريتر وتضرر عدد من المحال التجارية والشقق السكنية تصاعدت دعوات لاعادة فتح الطريق.

وقال مسعفون وعاملون في هيئة الدفاع المدنية وفقا لصحيفة عدن الغد انهم لم يستطيعوا الوصول الى المكان بسبب اغلاق الطريق.

وطالب الاهالي سرعة فتح الطريق مجددا.