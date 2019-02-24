البحسني يرعى توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل جسر امبيخة بمدينة المكلا

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل جسر امبيخة بمدينة المكلا المتضرّر من السيول التي تشهدها المدينة .

وينص العقد على إعادة البلاطات السطحية للجسر وتأمين مخارجه من السيول وسفلتة ما قبل وبعد الجسر وربطها بالخط الرئيس من الجانبين ، وتبلغ قيمة العقد 455 ألف و307 دولار وفترة تنفيذه 3 أشهر .

وأكد المحافظ أهمية انجاز الجسر بالمواصفات المعتمدة وعمل الحمايات ذات الجودة العالية لمخارجه لتأمينه من السيول .

وكانت لجنة المناقصات بالمحافظة أقرّت المشروع الاسبوع المنصرم لأهميته ، وسيتم تنفيذه بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق .

Advertisements

وقّع العقد مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير عام شركة جولدن جيت صالح علي بن الشيخ أبوبكر .

وكان قد وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني باعتماد ثلاثة مشاريع الرئيسة لتحسين منظومة المياه والصرف الصحي بمديرية الشحر.

جرى ذلك خلال لقائه اليوم مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم ونائب المدير العام للمديرية مصبح البحسني ، الذين بحث معهم أوضاع المديرية واحتياجاتها في مجال قطاع المياه والصرف الصحي لتعزيز منظومة البنية التحتية والاستعدادات للصيف القادم.

حيث وجه المحافظ لجنة المناقصات باعتماد وإنزال المناقصات لعدد ثلاثة مشاريع هي مشروع الخط الناقل قطر 250 مليمتر وبطول 11 كيلو من حقل مياه المويجة المغذي لمدينة الشحر ومشروع توريد وتركيب خط مياه مرتفعات مدينة الشحر قطر 160 مليمتر ومشروع تأهيل وصيانة خزاني الدكداك والرصاصة الحديدية.