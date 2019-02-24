شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب برصاص شقيقة في أبين والان مع التفاصيل
قالت مصادر محلية أن شخص قتل اليوم في مودية بمحافظة أبين.
وذكرت المصادر ان احد المواطنين بقرية "صرة المشايخ" شرق مودية قتل اليوم الاحد برصاص شقيقه.
وأضاف المصدر ان القتيل يدعى سالم عبده المخدر ويلقب ب"زعيزع" وقد لقي حتفه بعد ان إصابته رصاصات أطلقها شقيقه في منزله بقرية "صرة المشايخ".
وأردف المصدر ان القتيل حاول ان يعتدي على شقيقه ويطعنه بسكين إلا ان شقيقه باشره بأربع طلقات من الرصاص اودته قتيلا في الحال.
ولم يبين المصدر سبب الاشتباك بين الشقيقين إلا أنه أشار إلى ان القتيل قد تورط بعدد من المشاكل مع أشخاص آخرين وقام في أحد المرات بطعن أحد جيرانه الذي نجا من الموت حينها.
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