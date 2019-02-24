شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتقالي تعقد اجتماعها الاسبوعي في عدن والان مع التفاصيل

عقدت اليوم الاحد هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الأسبوعي برئاسة الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ووقووق الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الدكتور أنيس لقمان، أمام نتائج دورة الجمعية الوطنية الثانية والتي انعقدت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت يومي ١٦و١٧فبراير الجاري.

وأشاد الاجتماع بمستوى الإعداد والترتيب لانعقاد الدورة، وبروح المسؤولية التي تحلى بها الأعضاء، كما حيّا أبناء حضرموت وما أبدوه من التفافٍ حول المجلس وقيادته.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع والمستجدات على الساحة الجنوبية، وحدد المعالجات اللازمة بشأنها.