شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انتهاك بري إسرائيلي للأراضي اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:58 مساءً, 24 فبراير 2019 م المناطق - وكالات أقدمت قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب مدرعتين من نوع “هامر”، على تجاوز السياج الحدودي الفاصل عن الأراضي اللبنانية المحرّرة، وعملت على تفقد هذا السياج وأجهزة المراقبة المثبتة عليه من الجهتين اللبنانية والمحتلة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ هذا الانتهاك الإسرائيلي ترافق مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان، في وقت سُجل انتشار ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المعززة العاملة جنوبا “اليونفيل” لمراقبة الوضع.

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