زوجة عنصر بـ"داعش": البغدادي امرنا بالخروج من الباغوز

الخليج 365/ بغدادذكرت زوجة أحد عناصر تنظيم "داعش" من الجنسية السورية، إن زعيم التنظيم (أبو بكر البغدادي) هو من أمرهم بالخروج من بلدة الباغوز شرقي دير الزور التي ما يزال يتحصن العشرات من عناصر "داعش" فيها بمساحة صغيرة تقدر بـ 1 كم.

وظهرت زوجة عنصر "داعش" خلال لقاء أجرته معها قناة (أخبار الآن) قرب بلدة الباغوز التي ما يزال يخرج منها المئات من عوائل تنظيم "داعش" إلى مخيمات مؤقتة بالمنطقة، ومن ثم يجري نقلهم بشاحنات من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى مخيم الهول شرقي الحسكة، حيث ارتفع عدد الواصلين هناك إلى 32 ألف، وفق إحصائيات شبكات محلية.



وقالت زوجة العنصر التي تنحدر من دمشق، إن "البغدادي أعطاهم الأمر بخروج جميع النساء من الباغوز، من أجل أن يأتوا أزواجهم لاحقاً ليحكموا الشرع فينا ومن أجل أن يلتفت الرجال للقتال وإقامة الخلافة".وأوضحت الزوجة أن "زوجها ما يزال يقاتل داخل بلدة الباغوز، وهو يقوم بعمليات انغماسية وتفخيخ"، مشيرة إلى أن "زوجها لم يلتق البغدادي".

وفي وقت سابق أكدت مصادر متطابقة أنه تم التوصل إلى اتفاق غير معلن بين تنظيم "داعش" والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يفضي بخروج من يريد من عناصر التنظيم وعوائلهم من بلدة "الباغوز" إلى وادي البوكمال وتدمر والسويداء، في سوريا، أو الخروج إلى مناطق تستولي عليها "قسد" وتسليم أنفسهم إلى التحالف الدولي.

وكان مقربون من مدنيين خرجوا من الجيب الأخير لـ"داعش"، إلى مخيم الهول في الحسكة، كشفوا أن الاتفاق الذي أبرمه "داعش" مع التحالف الدولي، بالنسبة لتسليم بلدة "الباغوز" والخروج سلما، لا يشمل المدنيين الذين يخرجون تلقائيا مع عناصر "داعش" وعوائلهم الذين يسلمون أنفسهم.

ومن أجل ذلك طالب المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (روبرت كولفيل)، في إفادة له أمس، "قسد" وقوات التحالف الدولي التي تساندها، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب تحت سيطرة "داعش".

