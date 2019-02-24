القوات الأمريكية تستولي على أطنان من ذهب "داعش"

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر مقرب من "الوحدات الكردية"، ان القوات الأمريكية نقلت أطناناً من ذهب تنظيم "داعش"مؤخراً إلى الولايات المتحدة، تاركين نسبة قليلة للوحدات.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله إن "عشرات الأطنان من الذهب الذي كان بحوزة داعش في جيبه الأخير بمنطقة الباغوز في ريف دير الزو بات بيد الأمريكيين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حوالي 50 طناً من ذهب داعش نقلها الأمريكيون إلى بلادهم عبر قواعدهم في كوباني غربي كردستان، فيما أبقوا كمية قليلة من الذهب للوحدات"، دون أن يحدد الكمية التي تركت.



وللقوات الأمريكية مطار جنوب كوباني، يستخدم لنقل الشحنات العسكرية والتعزيزات منذ سنوات.

ومؤخراً، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المنطقة التي يتحصن فيها التنظيم بقادته وعناصره، تحوي نحو 40 طناً من الذهب وعشرات ملايين الدولارات.

ونقل المرصد السوري عن المصادر التي وصفها بـ"الموثوقة"، أن الذهب الموجود في المعقل الأخير لـ"داعش" جرى جمعه من كافة المناطق التي سيطر عليها التنظيم سابقاً.

وتقول المصادر إن كميات ضخمة من الذهب نقلها وسطاء أتراك وقادة في التنظيم، على صلات وثيقة مع السلطات التركية ومخابراتها، من تركيا إلى مناطق سيطرة "داعش".

