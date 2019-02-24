القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد مستقبل هؤلاء الأطفال يضيع، ليفتح منزله لهم ويشرف على تعليمهم.. فؤاد الشاهر، مشرف مدرسة يمني يروي تفاصيل قصته للعين الإخبارية وكيف ساعد الأطفال في لحج اليمنية على إكمال دراستهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر طلاب يمنيون يدرسون في منزل بـ" لحج" بعد سيطرة الحوثي على مدرستهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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