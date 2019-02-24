انت الان تتابع السنغال.. الرئيس سال يقترب من الفوز بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتوجه الناخبون في السنغال، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين مجموعة من المرشحين، وذلك بعد استبعاد عدد منهم، نتيجة مخالفات مالية. ووفقا لـ"رويترز"، فإن الرئيس الحالي ماكي سال البالغ من العمر 57 عاما، يحظى بفرص كبيرة للفوز بفترة رئاسية ثانية، بعد حظر ترشح اثنين من الشخصيات المعارضة البارزة، وهما خليفة سال، العمدة السابق للعاصمة دكار، وكريم واد، وهو وزير سابق ونجل الرئيس السابق عبد الله واد، بسبب إدانتهما بسوء استغلال الأموال العامة.
وركَز سال في حملته الانتخابية على التعهد بتنفيذ مرحلة ثانية من برنامجه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتضمنت مبادراته "الاستثمار في البنية التحتية ونظام منح اجتماعية للأسر الفقيرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا".فيما أصبح لدى 7 ملايين ناخب مسجل، شكوكا حول الدوافع السياسية للرئيس سال.من ناحية أخرى،
وركَز سال في حملته الانتخابية على التعهد بتنفيذ مرحلة ثانية من برنامجه للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتضمنت مبادراته "الاستثمار في البنية التحتية ونظام منح اجتماعية للأسر الفقيرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا".
فيما أصبح لدى 7 ملايين ناخب مسجل، شكوكا حول الدوافع السياسية للرئيس سال.
من ناحية أخرى، تمكن منافسه إدريسا سيك، 59 عاما، رئيس الوزراء الأسبق ومرشح حزب "ريومي"، من حشد تأييد الكثير من أحزاب المعارضة والمعسكرات الموالية لكل من كريم واد وخليفة سال، وهي المعسكرات التي ساندت سيك رسميا منذ تم حظر مشاركة السياسيين الاثنين في الانتخابات.
وحظر المجلس الدستوري الشهر الماضي ترشح كل من خليفة سال، وهو لا يمت بصلة عائلية للرئيس الحالي، وكريم واد، بسبب إدانتهما بسوء استغلال الأموال العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر السنغال.. الرئيس سال يقترب من الفوز بالانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.