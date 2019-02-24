انت الان تتابع وفاة 133 شخصا بالتسمم بسبب مشروبات ملوثة في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، وفاة 133 شخصا وإصابة 225 بالتسمم، وذلك جراء تناولهم مشروبات كحولية ملوثة في واقعتين منفصلتين شمال شرق البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن "موكيش أجاروال" المسئول البارز في الشرطة الهندية، أن معظم الضحايا من عمال مزارع الشاي في منطقتي جولاجات وجورهات بولاية أسام. وأضاف "أجاروال"، أنه تم اعتقال مالك وحدة صنع مشروبات محلية و13 شخصا آخرين على خلفية هذا الحادث، مشيرا إلى أنه جار ملاحقة مجموعة أخرى يعتقد أنهم على صلة ببيع هذه المشروبات الملوثة.
من جانبه، قال وزير الصحة في ولاية "أسام" هيمانتا بيسوا شارما، إن أكثر من 200 شخص قد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد تناولهم هذه المشروبات، كما أضاف أن بعضهم يرقد في حالة حرجة. وقد تناول العمال هذه الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي -وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي- وفقدوا
من جانبه، قال وزير الصحة في ولاية "أسام" هيمانتا بيسوا شارما، إن أكثر من 200 شخص قد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد تناولهم هذه المشروبات، كما أضاف أن بعضهم يرقد في حالة حرجة.
وقد تناول العمال هذه الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي -وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي- وفقدوا الوعي بعدها.
وفي ديسمبر الماضي، توفي 11 شخصا بينهم طفلان ونُقل أكثر من 90 آخرين إلى المستشفى بعد تناول طعام خلال طقس ديني في معبد هندوسي بولاية كارناتاكا في جنوب البلاد، بعدما أصيب بعض المشاركين في الطقس الديني بقيء وإسهال ومشكلات في الجهاز التنفسي بعد تناول أرز بالطماطم في المعبد. وما زال كثيرون يعالجون من هذه الأعراض.
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