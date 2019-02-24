كيم أون يصل إلى الصين قبل القمة مع ترامب في هانوي

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وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مساء أمس، السبت إلى مدينة داندونج الحدودية الصينية على متن قطار مصفح قبل أن يتوجه إلى العاصمة الفيتنامية "هانوي" لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء والخميس، فيما لم يتضح ما إذا كان كيم جونغ أون سيتوجه إلى هانوي بالقطار في رحلة تستغرق أكثر من ستين ساعة لعبور مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر، أم أنه قد يتوجه إليها بالطائرة من بكين. وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال زيارة للصين: إن "بلاده ستحاول تحقيق نتيجة يرحب بها المجتمع الدولى فى قمة ثانية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب" من جانبه ركب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيارة ليموزين من طراز "كاديلاك وان"، المعروفة أيضا باسم "الوحش"، أثناء زيارته إلى العاصمة هانوي للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.يذكر أن سيارة "كاديلاك وان" عبارة عن سيارة ليموزين صنعت خصيصا لتقوم بنقل الرئيس الأمريكي ترامب وتوفر أعلى درجات الحماية.وتمتلك من جانبه ركب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيارة ليموزين من طراز "كاديلاك وان"، المعروفة أيضا باسم "الوحش"، أثناء زيارته إلى العاصمة هانوي للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

Advertisements يذكر أن سيارة "كاديلاك وان" عبارة عن سيارة ليموزين صنعت خصيصا لتقوم بنقل الرئيس الأمريكي ترامب وتوفر أعلى درجات الحماية.

وتمتلك السيارة مقصورة خاصة مزودة بفلتر هواء وأنابيب تحمل فصيلة دم الرئيس الأمريكي، ليتم استخدامها في أوضاع الطوارئ وفي حال تعرضه لوعكة صحية من أجل الإسعافات الأولية.

ومن المقرر أن يجتمع كيم جونغ أون في 27 و28 من الشهر الجاري بالرئيس الأمريكي، ترامب، في قمة ثانية لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

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