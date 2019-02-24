جوايدو يهدد بجميع الخيارات بعد سقوط قتلى على الحدود

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هدّد المعارض الفنزويلي، خوان جوايدو بجميع الخيارات لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى خلال محاولة المعارضة إدخال مساعدات ترفضها السلطات الشرعية. وقال جوايدو: "ظروف اليوم تجعلني أقرر الطلب رسميًا من المجتمع الدولي أن يفتح كل الخيارات لضمان حرية الوطن الذي يقاتل وسيستمر في القتال.. الأمل ولد ليس من أجل أن يموت". وحاولت المعارضة أمس السبت إدخال مساعدات أمريكية لفنزويلا ترفضها السلطات الشرعية وترى أنها حجة للتدخل العسكري بشؤون البلاد، مما أدى لمواجهات على الحدود مع كولومبيا أسغرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وصرح الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، بأنه نتيجة للصدامات بين الشرطة والمتظاهرين على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل، أصيب 335 شخًصا.وأعلن جوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا لفنزويلا دون انتخابات أو أي مسوغ شرعي، مشاركته في اجتماع "مجموعة ليما" يوم الاثنين، في العاصمة الكولومبية بوغوتا،
وصرح الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، بأنه نتيجة للصدامات بين الشرطة والمتظاهرين على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل، أصيب 335 شخًصا.
وأعلن جوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا لفنزويلا دون انتخابات أو أي مسوغ شرعي، مشاركته في اجتماع "مجموعة ليما" يوم الاثنين، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وقال "سأشارك يوم الاثنين في لقاء مجموعة ليما للاجتماع مع رؤساء دول المنطقة ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، لبحث الإجراءات الدبلوماسية الممكنة والتعاون".
ووصل جوايدو إلى كولومبيا على متن مروحية، على الرغم من قرار المحكمة العليا لفنزويلا بحظر سفره، منذ يناير الماضي، ووفقًا له، أصبح هذا ممكنًا بفضل دعم القوات المسلحة.
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