الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يقرر إبعاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى بالقدس عن المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنترنت من الفضاء… الشبكة العنكبوتية قريبا للجميع عبر الـ”ستالايتس” ماذا أرسلت إسرائيل إلى القمر عبر مركبتها الفضائية؟ عطل دولي يضرب فيسبوك.. وبلد عربي بين المتضررين تويتر تدعو المستخدمين إلى تجربة ميزات المحادثة الجديدة

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