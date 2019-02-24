بعد تعيينها أول سفيرة في تاريخ السعودية.. هذا ما قالته الأميرة ريما بنت بندر

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن، اليوم، إنها ستعمل على خدمة بلادها وقادتها ومواطنيها في أول تعليق للأميرة الشابة التي باتت أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ السعودية.

وكتبت الأميرة ريما تغريدة على حسابها الرسمي بـ ”تويتر“ قالت فيها ”أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بإذن الله لخدمة وطني وقادته وأبنائه كافة، ولن أدَّخر جهدًا في سبيل ذلك“.

وأعلنت السعودية، في وقت متأخر من ليل السبت، تعيين الأميرة ريما، سفيرةً للرياض لدى واشنطن خلفًا للسفير الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع.

وكانت الأميرة ريما تشغل قبيل تعيينها سفيرة في واشنطن، منصب وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي منذ أغسطس/آب من 2016، ورئيسةً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.