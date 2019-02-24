صحيفة أمريكية تعلق على تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية بأمريكا

علقت صحيفة ”نيويورك تايمز“ على تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة لتصبح أول سعودية تتولى هذا المنصب.

وقالت الصحيفة إن تعيين الأميرة ريما في واشنطن يبدو فتحًا لصفحة جديدة مع واشنطن بعد مقتل جمال خاشقجي، بالإضافة إلى التأكيد على الإصلاحات الاجتماعية بالمملكة في واشنطن، عاصمة حليفتها الأكثر أهمية.

وأضافت الصحيفة أن تعيين الأميرة يعتبر كذلك تجسيدًا للإمكانيات الجديدة المتاحة الآن للنساء السعوديات.

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من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن جريج جوز، الخبير في شؤون الخليج بجامعة تكساس ايه. آند إم. أن ”تعيين الأميرة ريما خطوة ممتازة على صعيد العلاقات العامة، فامرأة ستمثل البلد الذي منح لتوه النساء الحق في قيادة السيارات“.

وكان تعيين الأميرة ريما أثار ردودًا إيجابية واسعة في السعودية. وقال الكاتب البارز عبدالرحمن الراشد في تغريدة بتويتر: ”تحديات كالجبال أمام السفيرة الأولى في تاريخ #السعودية، الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها الدبلوماسية في واشنطن أصعب مما نظن. احتراب بين حزبين، وتصفية حسابات بين مؤسسات وحكومات من خلال حرب اليمن وخاشقجي… وحتى إلى عامين، موعد الانتخابات“.

وقال تركي الدخيل، السفير السعودي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان شخصية جديرة في مكان مهم وصعب وليس إلا للكبار.