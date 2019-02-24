أخبار السودان.. السلطات السودانية تفرج عن 11 معارض

أطلقت سلطات الأمن السودانية اليوم الأحد، سراح 11 من قادة المعارضة الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي.

وقال أحد المفرج عنهم اليوم الأحد، إن السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب لايزال قيد الاعتقال.

كان الأمن السوداني اعتقل 25 من قادة المعارضة أثناء محاولتهم الخروج في موكب دعا له تجمع المهنيين (تجمع غير رسمي) يوم الخميس للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.

ومن المقرر أن يسير تجمع المهنيين وقوى التغيير والحرية اليوم، عدة مواكب مركزية في مدينتي الخرطوم وأم درمان في تحد لإعلان حالة الطوارئ.

ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين سلسلة تظاهرات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة باسقاط النظام.

ومن جانب آخر، قال قيادي في الحزب الحاكم بالسودان إن حال الطوارئ أشبه بترتيبات أمنية باتجاه انتخابات عامة في السودان.

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وأضاف أن المرحلة تتطلب حكومة كفاءات في السودان قبيل عملية تداول للسلطة في 2020.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات في السودان، مساء الجمعة، عن استمرار التظاهرات حتى تنحي الرئيس عمر البشير ونظامه.

وطالب بيان لتجمع المهنيين السودانيين بتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية، كخطوة أولى لإيقاف التظاهرات وإنهاء الأزمة.

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، إن الرئيس عمر حسن البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأشار قوش في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، إنهم عازمون على محاربة الفساد، مؤكداً أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.