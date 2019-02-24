شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: حصيلة قياسية.. مقتل 3804 مدنيين في أفغانستان عام 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كابول)

سجل العام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتلى معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها متمردو حركة طالبان وعناصر تنظيم "داعش"، على ما كشفت الأمم المتحدة في تقرير اليوم (الأحد).

وبحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن هذه الحصيلة في ارتفاع بنسبة 11% على العام 2017.