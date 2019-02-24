إيران تعلن نجاح إطلاق صاروخ كروز من غواصة خفيفة

أفادت تقارير إيرانية بأنه جرى اليوم الأحد إجراء عملية ناجحة لإطلاق صاروخ كروز من غواصة خفيفة، وذلك ضمن مناورات بدأتها القوة البحرية بالجيش الإيراني أمس الأول الجمعة.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أنه “بالتزامن مع اليوم الثالث للمرحلة النهائية من مناورات الولاية 97 للقوة البحرية للجيش، أطلقت غواصة خفيفة من طراز غدير صاروخ كروز مضاد للسطح بنجاح”.

وأضافت أنه “بسبب احتمال الكشف عن مكان الغواصة حين إطلاق الطوربيد، فقد تم، للمرة الأولى، إطلاق صاروخ من عمق البحر نحو الهدف، حيث يمكن عبر هذه الطريقة استهداف وحدات العدو من دون الكشف عن مكان الإطلاق”.

كان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي قال إن “المناورات البحرية تجري على عدة مراحل، وتتضمن إجراء استعراض للقوات والقطع البحرية”، وأشار إلى أن “من أهداف هذه المناورات، التدريب على الخطط البحرية وتقييم الأسلحة والمعدات وتدريب الكوادر البشرية.

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