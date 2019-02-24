شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر يفضح البرادعى: "كفاية كذب وأنت أول واحد طالب بحماية الجيش لمدنية الدولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود بدر، عضو مجلس النواب، الكثير من الأكاذيب التى يرددها محمد البرادعى عن الدولة المصرية، بداية من موقفه من أحداث ثورة 30 يونيو، وصولا إلى موقفه الغريب حول التعديلات الدستورية، موضحا أن محمد البرادعى هو أول من طالب بوضع مادة فى الدستور من أجل أن يكون الجيش مسئولا عن مدنية الدولة باعتبار هذا الأمر من الثوابت.

وقال النائب محمود بدر عن مواقف محمد البرادعى المتناقضة خلال ثورة 30 يونيو: "احنا اتفقنا على سيناريو عزل مرسى كله فى بيتك يا دكتور.. وسيناريو تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد تم فى بيتك والاتفاق كان على توليك رئاسة الوزراء.. ولولا حزب النور اعترض فتوليت نائب رئيس الجمهورية.. والجيش نفذ اللى احنا اتفقنا عليه وبس.. كفاية كذب بقى!!.





ونشر محمود بدر مقطع فيديو لمحمد البرادعى خلال عام 2012 خلال لقاء تليفزيونى له يتحدث فيه عن ضرورة حماية الجيش لمدنية الدولة، حيث قال البرادعى فى الفيديو: "نفس الفكرة اللى كنت بتكلم عليها أن الجيش يحمى مدنية الدولة، لأن فيه تخوف هنا فى مصر.. ممكن تستعملى الديمقراطية لتهزمى الديمقراطية وأن الدولة تتحول من دولة مدنية إلى دولة دينية.. ده ممكن يريح كل الناس.. لأننى لا أعتقد أن حد ممكن يختلف على هذه الثوابت"، ليعلق محمود بدر على كلام البرادعى عن مدنية الدولة، البرادعى 2012 لما كا متخوف وبيطالب أن يحمى الجيش مدنية الدولة.





يذكر أن محمد البرادعى دأب خلال الفترة الماضية على الهجوم على الدولة المصرية بداية من رفضه للقصاص من الإرهابيين القتلة المتورطين وفق اعترافهم الواضح والصريح بالتخطيط لاغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، وغيرها من المواقف.

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