رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث خطة توفير الخضروات والفاكهة بالأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث خطة توفير الخضروات والفاكهة بالأسواق بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين وعدد من الجهات المعنية.
كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطة تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، يعقبه اجتماع مع أعضاء المجلس التصديرى للأثاث والعقارات.
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