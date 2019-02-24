شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث خطة توفير الخضروات والفاكهة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث خطة توفير الخضروات والفاكهة بالأسواق بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين وعدد من الجهات المعنية.

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كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطة تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج، يعقبه اجتماع مع أعضاء المجلس التصديرى للأثاث والعقارات.