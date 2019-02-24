شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: سأتواصل مع كافة الجهات لحل مشكلات الصحفيين وتحسين مستواهم المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير "صوت الأمة"، والمرشح لعضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن الصحفيين واجهوا الكثير من المشكلات فى السنوات الأخيرة لأسباب متعددة، بعضها ارتبط بتوتر العلاقة بين نقابة الصحفيين والحكومة، والبعض الأخر بالوضع الاقتصادى وارتفاع مدخلات صناعة الصحافة.

وأوضح رئيس تحرير صوت الأمة، أن المشكلات التى ارتبطت بتوتر العلاقة بين الصحفيين والحكومة، تضمنت سوء معاملة الصحفيين فى بعض الهيئات والمؤسسات والوزارات، وهو ما انسحب حتى على قطاعات المجتمع المدنى والنقابات، مؤكداً أن علاج هذا القصور يتطلب قدرا كبيرا من التواصل مع الجهات المسئولة فى الدولة بشكل ينتهى بإصدار تعليمات مشددة من رئاسة مجلس الوزراء لمختلف هيئات ومؤسسات الدولة بحسن التعامل مع الصحفيين وتيسير مهامهم الوظيفية دون تجاهل أو استهتار.

ووعد يوسف أيوب حال فوزه بعضوية مجلس النقابة بالعمل فى هذا المحور، والتواصل مع كافة الجهات الفاعلة والمؤثرة لتعميم هذا التصور، بما يصب فى استعادة الصحفى كامل كرامته، وبما يضمن أداءه لمهامه.

Advertisements

وعن المشكلات المرتبطة بالوضع الاقتصادى وضعف دخول الصحفيين، أكد يوسف أيوب أن هذه المشكلة تؤرقه لإيمانه بحتمية تفرغ الصحفى للمهنة دون تفكير فى توفير متطلبات الحياة اليومية والمعيشية لأسرته، موضحا أن حل هذه المعضلة يتطلب عدة أمور منها، إقرار آلية ثابتة ومحددة بزيادة ثابتة ومطردة فى بدل التكنولوجيا، وأن تنطبق هذه الآلية على الزملاء فى "المعاشات"، فضلاً عن مضاعفة التخفيضات الممنوحة للصحفيين على اشتراكات مترو الأنفاق والسكة الحديد، بجانب الحصول على تخفيضات على تذاكر السوبرجيت من قبل شركات النقل الجماعى لصالح الزملاء الصحفيين.

وطالب أيوب ، الحكومة بدعم صناعة الصحافة والعمل على إعادتها للصدارة باعتبارها مصدر للمعلومة، ويكون ذلك بعدة آليات أهمها فرض ضرائب على الإعلان فى وسائل التواصل الاجتماعى حتى يعود الإعلان للصحف، مع توفير وديعة ضخمة للنقابة تنفق من عائدها على المعطلين مهنيا وفق شروط وآليات محددة، مشيراً إلى أقتراحه الذى تم تضمينه فى برنامجه الأنتخابى بإنشاء صندوق طوارىء من اشتراكات الأعضاء وبمساهمات سنوية إلزامية من المؤسسات الصحفية، على أن يتم استثمار أموال هذا الصندوق بشكل آمن لتعظيم مخصصاته على أن يتم الاتفاق حول أوجه الأنفاق بهدف رفع المستوى المادى للصحفيين عقب خروجهم على المعاش أو توقفهم عن العمل لأسباب قهرية، بالإضافة لبنود أخرى تساعد الزملاء المنتظمين فى العمل.