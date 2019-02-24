مصراوي - هانوي- أ ش أ:
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد، أن الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا.
وأضاف لافروف ـ المتواجد في فيتنام، حسبما افادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية ـ إن المشاورات متواصلة لبحث صيغة إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين روسيا وتركيا تراعي مصالح الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود إجماع روسي ـ تركي بشأن تصنيف التنظيمات الكردية في سوريا .
وأكد عدم وجود خطة لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران في...
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة بين سوريا وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.