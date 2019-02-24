الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة بين سوريا وتركيا

مصراوي - هانوي- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد، أن الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وأضاف لافروف ـ المتواجد في فيتنام، حسبما افادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية ـ إن المشاورات متواصلة لبحث صيغة إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين روسيا وتركيا تراعي مصالح الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود إجماع روسي ـ تركي بشأن تصنيف التنظيمات الكردية في سوريا .

وأكد عدم وجود خطة لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران في...