قبيسي: نتمنى ان تبادر كل الحكومة تجاه المؤسسات الرسمية وترعاها

تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ان تبادر كل الحكومة تجاه المؤسسات الرسمية وترعاها، ولفت خلال استقباله وزير الصحة جميل جبق الذي زار مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، الى ان الوزير زار كل المستشفيات، ونحن رحب به في محافظة النبطية.

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