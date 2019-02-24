أمل أبو زيد: اعادة اعمار سوريا لن ينتظر التسوية السياسية

اشار عضو اللجنة اللبنانية الروسية لاعادة النازحين السوريين النائب السابق امل ابو زيد الى ان الدولة السورية تسيطر اليوم على اكثر من 80 بالمئة من الاراضي السورية وهي تعتبر مناطق آمنة، ولكن هذا لا يعني ان الحرب انتهت. واوضح ان القرار بالقضاء على هيئة تحرير الشام اتخذ، ومعركة ادلب اصبحت امامنا. ولفت الى ان الوجود التركي والاميركي يشكلان عقبة امام وحدة الاراضي السورية والتسوية السياسية واعادة الاعمار.
واعتبر ابو زيد في حديث تلفزيوني، ان اعادة اعمار سوريا من الامور الاساسية جدا، وكي نستطيع الوصول الى مرحلة اعادة الاعمار وكي لا نبقي النازحين منتشرين في لبنان والعالم، يجب على كل دولة تعتبر صديقة لسوريا وكل دولة كانت مشاركة في الحرب وترغب اليوم بإعادة الاعمار المشاركة في صندوق سيادي لاعادة الاعمار عبر تجزئة سوريا الى مناطق اعمارية. واوضح ان اعادة اعمار سوريا لن ينتظر التسوية السياسية.
واكد ان لبنان ضد التقسيم وضد التوطين ولا يجوز لاي لبناني القبول بخلاف ذلك.
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