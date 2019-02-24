وزير الصحة أعلن رفع السقف المالي لمستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية

لفت وزير الصحة العامة جميل جبق، في تصريح لع بعد جولة على مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، الى "أننا نعرف أنه على مدى عقود من الزمن عانت المنطقة من مآسى كثيرة، وعدم قيام الدولة بواجباتها اتجاهها"، مشيرا الى أن "ما رأيته بالمستشفى أدهشني، ولم أكن لم أتوقع رؤية هذه التقنيات في مستشفى خارج بيروت".

وأعلن جبق عن رفع السقف المالي لمستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، موضحا أنه "لا يوجد نقص كيبر فيالمستشفىولكن لدينا خطة مبدأية لها وسيكون لها تأثير ايجابي على المنطقة ككل".

وأعلن أن "كل مستشفى ترفض استقبال مريض سألجأ الى اقفالها، وفي حال كانت حكومية سنتخذ اجراءً بحق المدير المسؤول فيها"، معلنا أن "1214 هو خط ساكن لتلقي كل الشكاوى".

وعن مستشفى الفنار- المصيلح، أشار الى أننا "سنعقد اجتماعا مع مالكي المستشفى وجميعة خاصة ستأخذ على عاتقها تأهيل المستشفى واعادة فتحه بعد ستة أشهر ليعود بعدها المرضى اليه".