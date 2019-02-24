داهمت قوة من المديرية الاقليمية في امن الدولة وبتوجيهات من وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس بحضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود سوق الفرزل وآمر اقوة المداهمة في امن الدولة العقيد بشارة الحداد. وتم ضبط 2400 كيلو من البصل المصري غير صالح للاستهلاك في اسواق الفرزل وكميات من البصل اللبناني غير الصالحة.
واكد لحود بمتابعة الملف بتوجيهات من وزير الزراعة وبقرار قضائي، ووعد بمتابعة الملف حتى النهاية ومحاسة المسؤولين عن ادخال البصل المصري الى الاسواق اللبنانية او بالنسبة لسوء التخزين لدى التجار اللبنانيين، مؤكدا استمرار الحملة في جميع الاسواق اللبنانية.
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