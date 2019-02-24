رعد: جولة جبق تحمل رسالة جهوزية لمتابعة اوضاع المستشفيات

رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في كلمة خلال جولة لوزير الصحة جميل جبق على مستشفيات النبطية الى أنها "فرصة من أجل أن نرحب بوزير الصحة في هذه الزيارة الاستطلاعية للمستشفى في النبطية"، مضيفا: "في هذه الزيارة رسالة جهوزية دائمة لمتابعة أوضاع المؤسسات الاستشفائية عامة التي تعمل تحت رعاية وزارة الصحة حتى يتشجع المواطن أن يلتحق عند مرضه بالمستشفى الحكومي لأنه سيلقى نفس العناية التي سيلقاها بالمستشفى الخاص

وأضاف: "هذه الزيارة تأتي من ضمن خطة ونأمل من خلالها أن نطور القطاع الصحي وهذا سيتحقق بفضل التعاون بين وزير الصحة ومجلس الوزراء ومجلس النواب".