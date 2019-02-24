طوني فرنجية: إقرار كل القوانين لا تفيد بشيء إلا في ظل وجود قضاء مستقل

اشار النائب طوني فرنجية الى انه يتم تحميل وزير الاشغال مسؤولية تقصير وتراكمات عمرها اكثر من 20 و30 سنة، من الطرقات الى المطار وغيرها. واوضح انه لا نستطيع تحميل مسؤولية الكهرباء الى التيار الوطني الحر وحيدا، الا ان وزارة الطاقة مع نفس الفريق منذ اكثر من 10 سنوات ما يعني انهم مسؤولون عن التراكمات في هذه الوزارة.

واوضح فرنجية في حديث تلفزيوني، ان الحكومة منحتُ الثقة لأن وجود حكومة أفضل من الفراغ ونحن أمام فرصة حقيقية بالرغم من وجود عدّة تساؤلات والأسهل أن نبدأ بالتصويب على الحكومة خاصة أنها تشبه سابقتها ولكننا نفضّل التعاطي بإيجابية. واكد اننا نفتقد وجود قضاء مستقل فإقرار كل القوانين لا تفيد بشيء إلا في ظل وجود قضاء مستقل.

واعتبر ان المشكلة أنه حين يتم إيقاف أي شخص بتهمة الفساد في لبنان يتحوّل إلى ضحيّة لأنه الوحيد الذي يُحاسب ولكن يجب أن تبدأ المحاسبة بمعزل عن الأسماء والتسميات، وقد تكون واحدة من أساليب من الرقابة ووقف الفساد هي رفع السرية المصرفية عن السياسي وعائلته وأقربائه. وذكر ان هناك قانون مطروح حول استقلالية القضاء ونأمل أن يتم إقراره في أقرب وقت ممكن، على امل ان نرى في وقت قريب محاسبة لوزراء ونواب وقضاة وضباط ليصبح لبنان على السكّة الصحيحة في مكافحة الفساد بدون أن يكون هناك كبش محرقة، واكد ان لبنان لا يعاني فقط من الفساد بل هناك فلتان حقيقي وشريعة الغاب تسود اليوم.

اضاف "مقاربتي للرئاسة القوية ليست ما نراه اليوم فالرئاسة القوية هي في البلد القوي بينما الرئيس المستقوي هو من تنبع قوته من تكسير وتهميش الآخرين".