خارجية كولومبيا: لا نعترف بقرار مادورو بقطع العلاقات الدبلوماسية معنا

أعلن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو، أن بلاده لا تعترف بقرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وكان مادورو أعلن أمس قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا، على خلفية دورها في محاولات إيصال مساعدات إنسانية إلى أراضي فنزويلا، عبر الحدود المغلقة بين البلدين. كما أمهل السفير الكولومبي 24 ساعة من أجل مغادرة فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وعقب ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، بعدما سارع الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا انتقاليا.