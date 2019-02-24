مقتل ثلاثة عناصر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي

أفادت مصادر في مالي لـ"فرانس برس" أن ثلاثة عناصر من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي قتلوا على يد رجال عصابات أثناء سفرهم برا من العاصمة باماكو الى غينيا المجاورة، موضحة أن الهجوم الذي وقع الجمعة كان بهدف السرقة، مشيرة الى أن الضحايا الثلاثة كانوا من غينيا التي تساهم بنحو 900 جندي في بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" المكونة من 15 ألف جندي.

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