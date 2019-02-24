كندا تودع بتشييع مهيب 7 أطفال سوريين قضوا نحبهم في حريق

شيع مئات الأشخاص بكندا جثامين سبعة أطفال لعائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم في حريق نشب بأحد المنازل الأسبوع الماضي في مدينة هاليفاكس بشرق كندا.

وجرت مراسم الجنازة وفق التقاليد الإسلامية، ونقلت وقائعها عدة محطات تلفزيونية، حيث أقيمت في إحدى قاعات مدينة هاليفاكس التي تتسع لألفي كرسي، فيما حضر الكثيرون وقوفا.

وألقى الشيخ حمزة، خطبة خلال الجنازة وقال للمشيعين: "لقد حضرت جنازات كثيرة عديدة، لكني لم أر شيئا كهذا، لذا أرجو أن تكونوا صبورين معي".

وقد رافق التوابيت السبعة الصغيرة البيضاء حرس الشرف الكندي قبل نقلها إلى مقبرة المسلمين بالقرب من هاليفاكس.

ويعاني والد الأطفال القتلى، إبراهيم برهو، من إصابات خطيرة، وهو لا يزال في غيبوبة في المستشفى وفق الصحافة الكندية، فيما إصابة الأم كوثر كانت أقل خطورة، وتمكنت من حضور الجنازة.