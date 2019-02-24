اليوم.. مدبولي يعقد 3 اجتماعات بشأن الأسعار والغزل والنسيج والعقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث خطة توفير الخضروات والفاكهة بالأسواق ومتابعة ومراقبة الأسعار. كما يعقد رئيس مجلس الوزراء خطة تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج والنهوض بهذه الصناعة لما لها أهمية للإقتصاد المصري. كما يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المجلس التصديرى للأثاث والعقارات.​

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