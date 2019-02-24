تعديل تشريعي يحرم "الإرهابي" من مباشرة حقوقه السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم:
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إضافة بند جديد برقم (9) إلى المادة (2) من القانون رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وينص التعديل على إضافة بند جديد برقم (9) للمادة (2) على أن يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طول مدة الإدراج.
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