وزارة التخطيط تطلق برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد.

وقالت هالة السعيد، إن تلك الشهادة تم تصميمها لتكن بمثابة تجربة تمهيدية للخريجين من كافة التخصصات والذين لم يسبق لهم التعرض لفكر ريادة الأعمال.

وأضافت السعيد أن وحدات البرنامج تعمل على تعريف المشاركين بريادة الأعمال كخيار مهني، والسمات والخصائص الشخصية لأصحاب المشاريع والعقلية الريادية.

ويتيح البرنامج للمشاركين تقييم سماتهم الشخصية واستخدام هذا الوعي الذاتي في تشكيل فرق ريادة الأعمال، بحسب السعيد.

وقالت غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، إن البرنامج يتضمن طلب إجراء اختبارات سوق أولية من المشاركين وذلك للتحقق من صحة مفاهيمهم وتدريبهم على كيفية تقييم الجدوى المالية لمشروعاتهم.

وأضافت خليل أن المشاركين كذلك يتدربون على كيفية عرض فكرة المشروع على أصحاب المصلحة المحتملين، من العملاء أو الشركاء أو المستثمرين.

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وأشارت خليل إلى أن مدة البرنامج 32 ساعة اتصال من التعليم موزعة على 4 أسابيع من البداية وحتى النهاية، مشيرة إلى أن المواد التدريبية تتضمن ثماني وحدات تشمل تعريف رواد الأعمال وفرق العمل الريادية، ووحدة بعنوان من الفكرة إلى الفرصة.

كما تشمل هذه الوحدات وحدات الأسواق والصناعات وتطوير نموذج الأعمال، إلى جانب التحقق من صحة المفهوم واختبار السوق والإمكانيات المالية، بالإضافة إلى وحدة عرض الأفكار للحصول على التمويل، وفقا لغادة خليل.

وذكرت خليل أن شروط التحاق المشاركين تتضمن أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، إلى جانب ألا يقل سن المتقدم عن 22 عاماً وألا يزيد عن 45 عاماً، مع القدرة علي الفهم والتواصل باللغة الإنجليزية.

وقالت خليل أنه يفضل في المتقدم للبرنامج الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال، إلى جانب القدرة على الالتزام بالبرنامج خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وفتح مشروع "رواد 2030:باب التقديم للبرنامج عبر موقعه الإلكتروني ليسري حتى السابع من مارس المقبل.