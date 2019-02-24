وسط زغاريد الأمهات.. وزيرة الصحة تُطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال ببورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

دشنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، والتي من المقرر أن تستمر حتى 27 فبراير الجاري، وذلك خلال زيارتها لمركز صحة العرب.

وقامت الوزيرة بتطعيم طفل بمركز صحة العرب ضد شلل الأطفال، في الوقت الذي أطلقت أمهات الأطفال "الزغاريد" فور انتهاء الوزيرة من التطعيم.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية، إلى أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة ببورسعيد يصل إلى ١٠٩ ألف طفل، في جميع القري والأحياء والوحدات الثابتة والمتحركة بإجمالي ٣٥٠ فرقة بالحضر والريف.

وبدأت وزيرة الصحة زيارتها لبورسعيد بتفقد أعمال تطوير مستشفى بورفؤاد العام، ومن المنتظر أن يشمل برنامج زيارة وزيرة الصحة، تفقد مستشفيات (الزهور، المبرة، وبورسعيد العام "الأميري"، وكذلك الوحدة الصحية ومستشفى في بحر البقر جنوب بورسعيد).