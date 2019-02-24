"القاتل الصامت" يزهق أرواح أسرة كاملة في مصر

لقيت أسرة مكونة من 6 أفراد مصرعها، اليوم الجمعة، داخل مسكنها بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية، إثر اختناق أفرادها بسبب تسرب الغاز من سخان المياه.

وتلقت الشرطة المصرية إخطارا يفيد بحدوث تسرب غاز في شقة سكنية، حيث أكدت الحماية المدنية بالإسكندرية، تسرب غاز أول أكسيد الكربون من سخان يعمل بالغاز الطبيعي بالشقة المشار إليها أثناء استحمام الأم ونوم باقي أفراد الأسرة.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية في تصريح لـ"مصراوي" أن الحادث أسفر عن مصرع الأسرة بالكامل وعدد أفرادها 6 أشخاص".

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وكان مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، حذر من استخدام سخانات الغاز ووسائل التدفئة التقليدية خلال فصل الشتاء في أماكن عديمة التهوية، ما قد ينتج عنه تسرب غاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة الذي يؤدي إلى الوفاة حال استنشاقه بكمية كبيرة.

ووصف المركز في بيان له، غاز أول أكسيد الكربون بـ"القاتل الصامت" لكونه بلا لون ولا رائحة وسريع الاشتعال، موضحا أنه ينتج عن احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

المصدر : مصراوي