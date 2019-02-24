كوريا الجنوبية تقدم احتجاجاً ضد بكين بعد انتهاك طائرة صينية منطقة دفاع جوي

قدمت سول احتجاجاً ضد بكين بسبب انتهاك طائرة عسكرية صينية منطقة "تحديد الهوية للدفاع الجوي لكوريا الجنوبية" "كاديز".

ودخلت الطائرة الصينية "كاديز" من دون إشعار ثلاث مرات أمس السبت.وفقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة.

واستدعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الملحق العسكري للسفارة الصينية، اليوم، لتقديم احتجاج وطالبت باتخاذ إجراءات لمنع أي تكرار لذلك.

وأعربت الوزارة عن قلقها إزاء دخول الطائرة العسكرية المنطقة من دون إشعار مسبق، ودعت بكين إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الانتهاكات، كما طالبت بعقد مؤتمر على مستوى مجموعة العمل لإقامة خط ساخن عسكري بين الدولتين.

واستدعت وزارة الخارجية في سول مسؤولاً من السفارة حيث أعربت عن أسفها، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.