الاستخبارات العراقية تعتقل متسللَين "داعشيين" من الحدود مع سوريا

أعلن جهاز الاستخبارات العسكري العراقي مساء، أنه تم اعتقال اثنين من عناصر تنظيم داعش تسللوا من الحدود السورية إلى الأراضي العراقية أقصى غربي العراق.
وذكر بيان عسكري أن جهاز الاستخبارات العسكري العراقي "وضمن جهوده الاستخبارية بمراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع سوريا ورصد واعتقال المتسللين، تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية ووفق معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على اثنين من الارهابيين تسللوا من الحدود مع سوريا واعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش وهروبهم إلى سوريا أثناء معارك التحرير".
وأوضح البيان أن المعتقلين "من المطلوبين للقضاء العراقي بموجب مذكرة (إلقاء) قبض وفق قانون الإرهاب".
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