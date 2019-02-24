بدء التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بالسنغال

الناخبون في السنغال

وكالات :

بدأ الناخبون في السنغال الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد أن المرشحين لرئاسة السنغال هم: الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، والنائب المعارض "عثمان سونكو"، ورئيس الوزراء السابق "إدريس سيك"، ومساعد الرئيس السابق "عبد

الله واد ماديكي نيانج"، والحاج "عيسى سال" من حزب الوحدة والتجمع في الانتخابات.



وكانت المحكمة الدستورية في السنغال قد نشرت - في أواخر يناير الماضي - لائحة تضمنت أسماء خمسة مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية لكنها خلت من أسماء اثنين من قادة

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المعارضة.



يذكر أن المحكمة الدستورية منعت عمدة داكار السابق "خليفة سال" والوزير السابق "كريم واد" من الترشح بسبب إدانتهما بسوء استخدام الأموال العامة والفساد ورفضت المحكمة طعونا قدمها المرشحان المستبعدان واد وخليفة.



يشار إلى أن "محمد فال" الأمين وهو سياسي مساند للرئيس "ماكي سال" قد قال إنه عندما تولى "سال" الرئاسة عام 2012 كانت نسبة النمو أقل من 2%، ورفعها إلى نحو 7% حيث حقق إنجازات أفضل مما سبقوه.