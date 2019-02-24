الجيش السوري يقصف مواقع تمركز الفصائل المسلحة في ريفي حماة وإدلب

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الجيش السوريوكالات :
ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجيش السوري قصف مواقع للفصائل المسلحة في ريفي حماة وإدلب، ردا على خرقها اتفاقا لمنطقة خفض التصعيد.
وأشارت القناة إلى أن القصف
وكانت مصادر عسكرية سورية أكدت - في وقت سابق - أن الفصائل المسلحة استهدفت بالصواريخ وقذائف الهاون بلدات الصفصافية ومحردة والسقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي.
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