الجيش السوري يقصف مواقع تمركز الفصائل المسلحة في ريفي حماة وإدلب

الجيش السوري

وكالات :

ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجيش السوري قصف مواقع للفصائل المسلحة في ريفي حماة وإدلب، ردا على خرقها اتفاقا لمنطقة خفض التصعيد.

وأشارت القناة إلى أن القصف

ركز على محاور تحرك مسلحي جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا) عند أطراف قرية معركبة في ريف حماة الشمالي، مضيفة أن الجيشالسوري دمر تحصينات للفصائل المسلحة جنوب غرب مدينة (معرة النعمان) في محافظة إدلب.وكانت مصادر عسكرية سورية أكدت - في وقت سابق - أن الفصائل المسلحة استهدفت بالصواريخ وقذائف الهاون بلدات الصفصافية ومحردة والسقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي.