لافروف: الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة بين سوريا وتركيا

وكالات :

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف لافروف المتواجد في فيتنام، إن المشاورات متواصلة لبحث صيغة إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين روسيا وتركيا تراعي مصالح الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم

وجود إجماع روسي ـ تركي بشأن تصنيف التنظيمات الكردية في سوريا.وأكد عدم وجود خطة لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة بين روسيا وتركيا وإيران في سوريا، مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة تجريان مشاورات غير معلنة حول التسوية السورية.