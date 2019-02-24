وفاة 133 شخصًا وإصابة 225 بالتسمم جراء تناول مشروبات ملوثة بالهند

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، وفاة 133 شخصا وإصابة 225 بالتسمم، وذلك جراء تناولهم مشروبات كحولية ملوثة في واقعتين منفصلتين شمال شرق البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن المسئول البارز بالشرطة الهندية، موكيش أجاروال قوله: "إن معظم الضحايا من عمال مزارع الشاي
وأضاف أجاروال، أنه تم اعتقال مالك وحدة صنع مشروبات محلية و13 شخصا آخرين على خلفية هذا الحادث، مشيرا إلى أنه جار ملاحقة مجموعة أخرى يعتقد أنهم على صلة
بدوره، قال وزير الصحة في ولاية "أسام" هيمانتا بيسوا شارما، إن أكثر من 200 شخص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد تناولهم هذه المشروبات، كما أضاف أن بعضهم يرقد في حالة حرجة.
وتناول العمال هذه الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي - وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي - وفقدوا الوعي بعدها.
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