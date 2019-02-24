موسكو: الاستفزازات ضد فنزويلا تعد تدخلًا سافرًا في شئونها الداخلية

اعتبر رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، "الاستفزازات" ضد فنزويلا والمتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، تعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للبلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كوساتشيف إن "روسيا تراقب عن كثب تطورات الوضع في فنزويلا، الذي كما يبدو، ستتبعه استفزازات هدفها خلق نزاع وهمي ضد نظام مستبد بحق مواطنين أحرار في بلده"، مشيرا إلى أن "هذه الاستفزازات ليست سوى تدخل في الشئون الداخلية للبلاد (بين السلطة والمجتمع)".
وشدد على أن العلاقة بين السلطة والمجتمع شأن سيادي لفنزويلا وشعبها، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، موضحا أن "هذه السيادة تعود لإرادة شعب فنزويلا، حتى وإن كان الآن منقسما إلى أحزاب، ولكن لا يمكن تحت أي ظرف التدخل فيها من الخارج، سواء كان ذلك من الولايات المتحدة، أو من أراضي دول خاضعة للنفوذ الأمريكي".
وأعلنت المعارضة الفنزويلية أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد بدأ،
وكانت وزارة الخارجية الروسية رفضت - بشكل قاطع - "تسييس" موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس.
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