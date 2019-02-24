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الجيش الأفغانيوكالات :
أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر حركة طالبان، وأصيب ستة آخرين خلال غارات جوية للقوات الأفغانية في شمالإقليم تاخار الأفغانين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نقل عن فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني (في الشمال)
تم تدمير ثلاثة مخابئ على الأقل، وثلاثة مواقع قتالية للمجموعة أثناء الغارات الجوية نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 مسلحين في غارات جوية للقوات الجوية الأفغانية بتاخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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