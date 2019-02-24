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مقتل وإصابة 10 مسلحين في غارات جوية للقوات الجوية الأفغانية بتاخار

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الجيش الأفغاني
وكالات :

 أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر حركة طالبان، وأصيب ستة آخرين خلال غارات جوية للقوات الأفغانية في شمال

إقليم تاخار الأفغانين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 نقل عن فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني (في الشمال)

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القول - في بيان - إن الضربات الجوية استهدفت مخابئ مقاتلي طالبان؛ ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة ستة آخرين.
تم تدمير ثلاثة مخابئ على الأقل، وثلاثة مواقع قتالية للمجموعة أثناء الغارات الجوية نفسها.

 

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