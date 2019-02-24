قرار ملكي باعفاء خالد بن سلمان من عمله كسفير للمملكة لدى واشنطن

أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، السفير خالد بن سلمان، بن عمله، كسفير للمملكة لدى واشنطن، وعينه نائبا لوزير الدفاع.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، واس، فقد أصدر الملك سلمان، مساء السبت، أمرا ملكيا، قضى بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة في واشنطن.

كما صدر قرار ملكي، قضى بــ"صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".



وتأتي هذه القرارات في ظل الضغوطات الكبيرة التي تواجهها المملكة، عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن.