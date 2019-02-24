كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: مساعدي "ترامب" يخشون أن يتعرض لضغوط لتقديم تنازلات كبيرة لكوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لعقد اجتماع القمة الثاني في 27-28 فبراير في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يزعمون أن القائد الأعلى يأمل أن يؤدي اجتماعه المرتقب مع كيم جونج أون في كوريا الشمالية إلى تحويل اهتمام وسائل الإعلام بعيدًا عن "الاضطرابات السياسية المتصاعدة".

وفي حديثهم، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قال مسؤولون أمريكيون، إنهم أعربوا عن شكوكهم حول احتمالات أن تتمكن الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لتعزيز الاتفاق "الرمزي" الذي أعلنه الجانبان في سنغافورة في يونيو.

Advertisements

وحسب الصحيفة، يخشى البعض من تعرض "ترامب" لضغوط من أجل تقديم تنازل كبير بشأن نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، إلى "كيم"، خلال المحادثات الثنائية المقبلة في هانوي الفيتنامية، على أمل الحصول على التزام "يمكن أن يبشر بأنه نصر سياسي".

وقالت المصادر، إنه على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها في القمة الأولى في سنغافورة، فإن واشنطن وبيونج يانج لم تتفقا بعد على تعريف أساسي لما تعنيه نزع الأسلحة النووية لكلا الجانبين.

ومن جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، أيضًا، إنه خلال الأيام القليلة الماضية، سعى رئيس الولايات المتحدة إلى تهيئة الظروف لإعلان نجاح الاجتماع المرتقب بغض النظر عن نتائجها.