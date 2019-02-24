كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: نشر الدرع الصاروخية في اليابان تهديد لروسيا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن نشر منظومة الدرع الصاروخي الأمريكي في اليابان يشكل تهديدا على كل من روسيا واليابان، كما يؤثر بشكل سلبي على العلاقات بين موسكو وطوكيو.

وقال لافروف في مقابلة مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي، و"فينيكس" قبيل زيارته للصين وفيتنام: "حقيقة أن اليابانيين لديهم تحالف عسكري مع الولايات المتحدة كذلك عامل مهم، يحق للأمريكيين نشر قواتهم المسلحة في أي مكان في اليابان، وبدؤوا عمليا بنشر نظام الدفاع الصاروخي هناك، وهذا يخلق مخاطرا على كل من روسيا وجمهورية الصين الشعبية (تحدثنا عن ذلك عدة مرات)".

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وتابع الوزير: "يحدث كل ذلك في ظل إعلان الولايات المتحدة أننا خصمهم الرئيسي، وسيكون من غير الصحيح عدم رؤية ذلك، على الرغم من الهدف المعلن، لا يحسن بل يخرب جودة علاقاتنا".