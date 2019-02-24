كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكوبيون يصوتون على الدستور الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يصوت مواطنو كوبا اليوم الأحد، بنعم أو لا على الدستور الجديد الذي يعترف بحق الملكية الخاصة، ولكن يبقى على نظام الحزب الواحد.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الدستور الجديد، ولكن بأغلبية أقل من الموافقة التي حظى بها الدستور الحالي عام 1976، وجرى مناقشة مسودة الدستور لمدة 3 أشهر في اجتماعات في الأحياء وأماكن العمل، وأدت هذه المناقشات لإجراء 760 تعديلاً على المسودة قبل أن يصدق عليها البرلمان في ديسمبر الماضي.

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وقال جوسيه ياسان نيفيس من موقع إل توكوي الإخباري المستقل "معظم التغيرات كانت تتعلق بالصياغة".

وتعترف المسودة بحق الملكية الخاصة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأسواق وأهمية الاستثمار الأجنبي، كما أن الدستور ينص على تعيين رئيس للوزراء ويخفض فترات الرئاسة من عدد غير محدد إلى فترتين، ومع ذلك، فإن النسخة النهائية من الدستور تلغي فقرة كان من شأنها أن تفتح الطريق أمام زواج المثليين، حيث أنها واجهت معارضة من الكنائس البروتستانتية، وسيبقي الدستور على الشيوعية كأيدلوجية للدولة ونظام الحزب الواحد.

يشار إلى أن الدستور سوف يدخل في حيز التنفيذ في حال أيدته أغلبية مواطني كوبا، وكان دستور 1976 قد حاز بموافقة نحو 98% من الناخبين، ومن المتوقع إعلان نتائج أولية للاستفتاء غداً الإثنين.